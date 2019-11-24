"Мои поздравления!" - добавил знаменитый аргентинец, написав эту фразу на русском языке. В мае 2018 года белорусский клуб объявил о том, что Марадона стал новым председателем правления "Динамо". Вскоре после этого аргентинец приехал в Брест, чтобы лично познакомиться с футболистами и болельщиками.

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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