Футбол
РИА НовостиМарадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
"Мои поздравления!" - добавил знаменитый аргентинец, написав эту фразу на русском языке. В мае 2018 года белорусский клуб объявил о том, что Марадона стал новым председателем правления "Динамо". Вскоре после этого аргентинец приехал в Брест, чтобы лично познакомиться с футболистами и болельщиками.
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Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Политика
Поклонская оценила планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заступилась за певицу Софию Ротару, решившую вновь выступать в России.
Авто
Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте
В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Политика
Жириновский предложил изменить пределы самообороны
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменения правил самообороны.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Политика
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму
23 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
Теннис
Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Футбол
Канте объяснил свой отказ переходить в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте рассказал, почему отклонил предложение «ПСЖ».
Общество
Жительница Китая сломала десять ребер во время кашля
Медицинское обследование показало, что кости были хрупкими и с низкой плотностью.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Футбол
Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»
Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.