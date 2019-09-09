Легендарный футболист, а ныне главный тренер «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона рассказал, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси учился исполнять штрафные удары во времена их совместной работы в сборной Аргентины.

Марадона: после моих слов Месси вообще не промахивается со штрафных

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Политика Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.

Общество Названы города России с самыми красивыми женщинами Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.

Общество Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Политика В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР Подводятся итоги вчерашнего голосования на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.

Энергетика Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.

Театры Сергей Филиппов ушел с поста министра культуры Самарской области Сергей Филиппов заявил о завершении работы в должности министра культуры Самарской области. Об этом он сообщил через соцсети.

Происшествия Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.

Политика Россия подала заявку на учреждение научной премии имени Менделеева Россия впервые подала в ЮНЕСКО заявку об учреждении научной премии имени Дмитрия Менделеева и рассчитывает на согласие, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Политика Православным россиянам захотели добавить еще один выходной Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».

Технологии В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.

Политика Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

Происшествия 17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса» Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».

Теннис Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open» В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Политика Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.