с чего всё началось

Почётный президент брестского «Динамо» Диего Марадона поздравил клуб с дебютным чемпионством. Напомним, «Динамо» обеспечило чемпионский титул за тур до конца чемпионата. Ранее на протяжении 13 лет чемпионом Беларуси непременно становился БАТЭ.

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Экономика Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.

Кино Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержат материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Спорт ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.