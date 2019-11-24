Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМарадона поздравил брестское «Динамо» с дебютным чемпионством

Почётный президент брестского «Динамо» Диего Марадона поздравил клуб с дебютным чемпионством. Напомним, «Динамо» обеспечило чемпионский титул за тур до конца чемпионата. Ранее на протяжении 13 лет чемпионом Беларуси непременно становился БАТЭ.
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«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», — написал Марадона в своём «инстаграме
» на испанском языке, добавив «Мои поздравления!» на русском.
Чемпионатвчера в 14:57

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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:24, Ашберн

Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси по футболу

КП - Беларусь01:38
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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