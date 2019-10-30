Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона следил за действиями своей команды в матче против «Ньюэллз Олд Бойз» (4:0) в чемпионате Аргентины, сидя в роскошном троне. Для Марадоны эта победа стала второй в «Химнасии».

Общество В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.

Общество Дания согласилась на строительство «Северного потока -2» "Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).

Происшествия Подросток открыл стрельбу в московской школе Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Армия и оружие В Золотом началось разведение сил В пресс-центре украинской Операции объединенных сил подтвердили, что в 12 часов в Золотом с обеих сторон начался процесс разведения сил.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

Общество Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.

Космос Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.

Политика Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.

Армия и оружие Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.

Политика США хотят выйти из Договора по открытому небу Американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.

Гаджеты Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.

Экономика Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.

Футбол ФК «Уфа» сегодня встретится с ЦСКА Башкирские футболисты начали свой путь в национальном кубке с положительного результата - в матче с Чайкой, уфимский клуб одержал победу со счетом 0:1. В сегодняшней встрече участие не примут сразу несколько игроков "Уфы".

Футбол В Англии появится новая технология системы VAR Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.

Технологии Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки.

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.