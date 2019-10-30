Футбол
Спорт-ЭкспрессМарадона руководил командой, сидя на троне
Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона следил за действиями своей команды в матче против «Ньюэллз Олд Бойз» (4:0) в чемпионате Аргентины, сидя в роскошном троне. Для Марадоны эта победа стала второй в «Химнасии».
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Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Общество
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Армия и оружие
В Золотом началось разведение сил
В пресс-центре украинской Операции объединенных сил подтвердили, что в 12 часов в Золотом с обеих сторон начался процесс разведения сил.
Грани.ру вчера в 09:20
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Космос
Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики
Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru 28 октября в 13:00
Политика
Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.
RT на русском 09:47
Происшествия
В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за возгорания автомобиля
RT на русском 10:01
Наука
Создана пушка для стрельбы спорами зомби-грибка
Популярная механика 08:16
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости 01:58
Политика
США хотят выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.
Политическая Экспертиза 27 октября в 09:33
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Экономика
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Футбол
ФК «Уфа» сегодня встретится с ЦСКА
Башкирские футболисты начали свой путь в национальном кубке с положительного результата - в матче с Чайкой, уфимский клуб одержал победу со счетом 0:1. В сегодняшней встрече участие не примут сразу несколько игроков "Уфы".
Вся Уфа 02:22
Футбол
В Англии появится новая технология системы VAR
Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.
Чемпионат 09:35
Технологии
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки.
ТАСС вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42