Футбол
Спорт-ЭкспрессМарадона руководил командой, сидя на троне
Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона следил за действиями своей команды в матче против «Ньюэллз Олд Бойз» (4:0) в чемпионате Аргентины, сидя в роскошном троне. Для Марадоны эта победа стала второй в «Химнасии».
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
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Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
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Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
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Наука
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Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
Шоу-бизнес
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Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Хоккей
«Трактор» обыграл минское «Динамо», Лисин сделал дубль
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
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В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Шоу-бизнес
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Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Футбол
Месси забил 50-й мяч со штрафного
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России
Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Армия и оружие
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
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Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».
Политика
Салливан призвал включить в продление СНВ-3 новое оружие России
Посол США в России Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое Москва не считает частью договора, передает РИА "Новости".
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
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Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Шоу-бизнес
Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.