Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМарадона руководил командой, сидя на троне

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона следил за действиями своей команды в матче против «Ньюэллз Олд Бойз» (4:0) в чемпионате Аргентины, сидя в роскошном троне. Для Марадоны эта победа стала второй в «Химнасии».
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Марадона руководил командой, сидя на троне

Спорт-Экспресс06:35

Марадона руководил игрой «Химнасии, сидя в роскошном кресле (фото)

Советский спорт04:08

Марадона восседал на троне во время матча «Химнасии» с «Ньюэллсом»

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Марадона руководил своей командой сидя на троне

Газета.Ru02:34

Марадона руководил действиями своей команды, сидя на троне

Sportbox.RU01:59

Марадона руководил действиями своей команды, сидя на троне

Матч ТВ01:59

Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

Sport24.ru03:16
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
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