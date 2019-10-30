Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона наблюдал за выездным матчем своей команды в чемпионате Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойз», восседая в роскошном кресле. Кресло для аргентинца соорудили сотрудники «Ньюэллс Олд Бойз», за который Марадона выступал в сезоне-1993/94.

Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

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