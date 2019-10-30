Футбол

Sport24.ruSport24.ruМарадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона наблюдал за выездным матчем своей команды в чемпионате Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойз», восседая в роскошном кресле. Кресло для аргентинца соорудили сотрудники «Ньюэллс Олд Бойз», за который Марадона выступал в сезоне-1993/94.
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Марадона руководил действиями своей команды, сидя на троне

Матч ТВ01:59

Марадона руководил действиями своей команды, сидя на троне

Sportbox.RU01:59

Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

Sport24.ru03:16

Марадона, сидя на троне, руководил действиями «Химнасии» в матче с «Ньюэллс Олд Бойз»

ODDS.ru02:27

Марадона руководил своей командой сидя на троне

Газета.Ru02:34

Марадона руководил игрой «Химнасии, сидя в роскошном кресле (фото)

Советский спорт04:08

В Аргентине Марадону усадили на трон во время матча

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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