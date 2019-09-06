Футбол
ЧемпионатМарадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата. Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.
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«Химнасия и Эсгрима» объявила о назначении Марадоны на пост главного тренера
Советский спортвчера в 17:41
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома
Телепрограмма вчера в 14:51
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Путин намерен принять участие в едином дне голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования 8 сентября.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета вчера в 14:47
Космос
Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».
Областная газета 04 сентября в 01:29
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Авто
ГАЗ создаст преемника «Валдая»
Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета вчера в 10:00
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Экономика
В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей
Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:30
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Политика
Младший брат Джонсона подал в отставку из-за разногласий по Brexit
Брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил об уходе в отставку с поста замминистра образования и сложении депутатских полномочий.
Экономика сегодня вчера в 12:22
Здоровье
Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок
Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:42
Армия и оружие
Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
ТК Звезда вчера в 23:48
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU вчера в 06:08
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Экономика
«Почта России» построит два логистических центра на Дальнем Востоке
Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске.
ТАСС вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова возвратится в «Дом-2»
Кстати, возвратится Татьяна Африкантова в «периметр» 6 сентября, а записанный выпуск программы телезрители увидят 13 сентября.
Телепрограмма вчера в 23:05
Футбол
«Зенит» этим летом мог приобрести защитника «Ювентуса»
Soccer.ru вчера в 18:46
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Гаджеты
Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Политика
Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае
Газета.Ru вчера в 23:26
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43