Футбол
Евро-футбол.руМарадона возглавит аргентинский клуб
На текущий момент команда замыкает турнирную таблицу Суперлиги. Напомним, в июне Марадона покинул должность главного тренера мексиканского клуба «Дорадос».
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«Химнасия и Эсгрима» объявила о назначении Марадоны на пост главного тренера
Советский спортвчера в 17:41
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Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
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