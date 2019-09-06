Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМарадона возглавил аргентинский клуб

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером клуба «Химнасия Ла-Плата». 58-летний специалист подписал контракт с аргентинским клубом до конца сезона. Ранее специалист работал в мексиканском «Дорадосе».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Диего Марадона возглавил аргентинский футбольный клуб «Химнасия и Эсгрима»

РИА Новостивчера в 17:10

Марадона возглавил «Химнасию» с последнего места в чемпионате Аргентины

Sports.ruвчера в 17:28

Марадона возглавил клуб аргентинской суперлиги

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»

Чемпионатвчера в 17:59

Марадона возглавил аргентинский клуб

Soccer.ruвчера в 17:47

Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия Ла-Плата»

Sport24.ruвчера в 17:44

Аргентинский клуб объявил о назначении Марадоны, но не на роль тренера

Евро-футбол.рувчера в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Происшествия

Стало известно о травмах Памфиловой после нападения

Lenta.ru 10:11
Музыка

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»

Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Происшествия

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

РИА Новости 07:52
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество

Челябинск стал аутсайдером рейтинга по работе общественного транспорта

Челябинск стал аутсайдером рейтинга по качеству работы общественного транспорта среди городов-миллионников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование портала Domofond.ru.
Доступ1 06:18
Политика

Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Политика

Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Общество

Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины

Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Кино

«Простые истины» 20 лет спустя: что стало с героями сериала

«Простые истины» — знаменитый сериал конца 90-х, который стал первым проектом на отечественном телевидении, ориентированным на молодежь.
StarHit.ru 02:30
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Политика

Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.
РБК 07:08
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Обновлено в 16:54 Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет.
BFM.ru 01:19
Политика

Путин намерен принять участие в едином дне голосования 8 сентября

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в едином дне голосования в воскресенье, восьмого сентября.
iReactor вчера в 23:15
Авто

В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue

Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
Армия и оружие

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Баскетбол

Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу

РБК 10:00
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Кино

Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»

Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Lenta.ru 08:11
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Известия вчера в 17:33
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Гаджеты

Nokia выпустила замену неубиваемой 3310

Lenta.ru 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное