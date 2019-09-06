Футбол
ЧемпионатМарадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата. Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Кино
«Маша и Медведь» отправились на острова
Мультфильм выйдет в прокате Великобритании и Ирландии Российский мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.
Коммерсантъ 18:50
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Интернет
Соцсеть Facebook запустила сервис для знакомств
Сервис получил название Facebook Dating.
Клопс 14:28
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия 19:26
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
Интерфакс 08:08
Культура
В Петербурге закрасили граффити с портретом Сергея Бодрова
Сами художники решили отреставрировать рисунок В Санкт-Петербурге закрасили граффити с изображением героя фильма Балабанова "Брат" Данилы Багрова, роль которого исполнял Сергей Бодров-младший.
АиФ Санкт-Петербург 02:37
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Финансы
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия 17:02
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Шоу-бизнес
Брэд Питт признался в проблемах с алкоголем после развода с Джоли
55-летний топовый американский актер и кинопродюсер Брэд Питт признался в интервью The New York Times, что после развода с актрисой Анджелиной Джоли начал посещать собрания анонимных алкоголиков.
Medical Note 10:13
Общество
Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года
Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
PrimaMedia.ru 04:20
Футбол
«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше
Спорт-Экспресс 18:49
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Футбол
Израиль и Северная Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Израиля и Северной Македонии сыграли вничью.
Чемпионат 16:39
Общество
Ейск и Геленджик возглавили список самых безопасных городов в России
Туапсинские вести 03 сентября в 08:47
Общество
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.
РИА Новости 10:50