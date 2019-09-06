Футбол
ЧемпионатМарадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата. Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Политика
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
РБК 08:05
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Единоборства
Хабиб прошел взвешивание перед боем с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем UFC 242 против Дастина Порье.
Спорт день за днем 02:16
Интернет
Соцсеть Facebook запустила сервис для знакомств
Сервис получил название Facebook Dating.
Клопс вчера в 14:28
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой практике Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике свободных заездов Гран-при Италии.
ProstoProSport 06:39
Политика
Суд в Киеве отменил арест свидетеля по делу MH17
Киевский апелляционный суд отменил арест свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Его постановили освободить в зале суда.
Телеканал 360° вчера в 05:11
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин признался в изменах и вранье
В "Судьбе человека" один из самых известных российских продюсеров признается, что в первые годы совместной жизни с ней он даже попадал в больницу, когда Валерия уезжала на гастроли: у него начинались панические атаки.
Вести.Ru 06:55
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
ТАСС 04 сентября в 11:33
Транспорт
Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы
Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:15
Футбол
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Наука
Тестостерон не связан с аутизмом
Именно поэтому неоднократно обсуждалась концепция о том, что мужской гормон тестостерон может оказывать влияние на возникновения аутизма, который чаще всего проявляется в отсутствия эмпатии, то есть способности сопереживать другим людям.
MedikForum.ru 04 сентября в 07:30
Технологии
Сбербанк позволил менять пин-код карт в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел функцию изменения пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк онлайн», сообщает пресс-служба банка.
Rambler News Service 08:52
Общество
Главу администрации Рязани гордума выберет 10 сентября
АиФ Рязань 07:50
Происшествия
В Нижнем Тагиле третьеклассник поехал в школу на машине и устроил ДТП
В Нижнем Тагиле 9-летний ребенок за рулем Lada Priora устроил ДТП на улице Окунева.
Европейско-Азиатские новости 06:06
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Авто
Ford анонсировал электрический Ford Mustang на тизере
Видео Ford призвано развеять эти опасения, а также это по-настоящему интригующее зрелище - увидеть новый кроссовер в стиле Mustang на ходу.
32CARS.ru вчера в 23:12