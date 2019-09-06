Футбол

ЧемпионатЧемпионатМарадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»

Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата. Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.
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Диего Марадона возглавил аргентинский футбольный клуб «Химнасия и Эсгрима»

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Sport24.ruвчера в 17:44

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Евро-футбол.рувчера в 16:30
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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