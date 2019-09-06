Футбол
Спорт-ЭкспрессМарадона возглавил клуб аргентинской суперлиги
Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос»: его тренер покинул в июне 2019 года. После 5 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Экономика
ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане
В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
TatCenter вчера в 09:20
Кино
Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел снимется в триллере «Зона 414»
Культуромания 04:12
Политика
Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск
Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:47
Футбол
Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Чемпионат 04:44
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея
Звезда шоу "Орёл и решка" и блогер Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж.
Газета Metro 06:03
Теннис
Серена Уильямс сыграет с Андрееску в финале US Open
Американка Серена Уильямс прошла в финал Открытого чемпионата США.
Vprognoze.ru 03:57
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука
Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия вчера в 07:37
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Футбол
Сборная России сразится за путевку на Евро-2020
Ключевая игра Еще сразу после жеребьевки отборочных групп стало ясно, что звездная сборная Бельгии вне конкуренции, фавориты в борьбе за вторую путевку на Евро-2020 – россияне, хотя им создадут проблемы шотландцы.
Петербургский дневник вчера в 22:00
Гаджеты
Nintendo показал новый контроллер для Switch
The GEEK 03:40
Кино
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии
Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.
Пятый канал вчера в 22:22
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Авто
Названы российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
В России стартовал прием заказов на рестайлинговый внедорожник Lexus GX, который обзавелся немного видоизмененным экстерьером и новой системой для езды по бездорожью.
CarsWeek.ru вчера в 23:46
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Авто
Стартовали продажи новых Kia Mohave
Прием предзаказов на Kia Mohave 2020 модельного года стартовал в августе текущего года, а теперь первые экземпляры добрались до официальных дилеров на домашнем рынке.
Picsnews.net вчера в 05:02