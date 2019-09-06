Футбол
Евро-футбол.руМарадона возглавит аргентинский клуб
На текущий момент команда замыкает турнирную таблицу Суперлиги. Напомним, в июне Марадона покинул должность главного тренера мексиканского клуба «Дорадос».
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Диего Марадона: Я не получал и не отклонял предложения от аргентинских клубов
Советский спортвчера в 06:22
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Здоровье
В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы
Российская газета 16:37
Наука
В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал
Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Армия и оружие
Российский Ка-52 и танк «Армата» оказались в прицеле американской боевой системы с ИИ
Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.
Avia.pro 17:21
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
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Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс.
Народные новости 11:48
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Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Экономика
Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%.
Известия 17:02
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
TatCenter 10:57
Космос
Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».
Областная газета вчера в 01:29
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20
Музыка
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык
Журналистка из Латвии Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она исполняла песни и разговаривала на русском языке.
Взгляд.ру 15:05
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,77 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 4,77 млн баррелей и на 30 августа составили 422,98 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:21
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04