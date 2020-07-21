Экономика
Российская газетаМарат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов
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Происшествия
В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 22 июля в 02:03
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Футбол
«Локомотив» ответил на шутку «Спартака» о взломанном аккаунте в Twitter
"Лучше девять дней без Twitter, чем сезон без еврокубков", — ответили в аккаунте "Локомотива".
Газета.Ru 04:20
Общество
Число умерших от коронавируса россиян превысило 13 000
По данным портала «стопкоронавирус.рф», наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском автономном округе – 0% и в Московской области – 0,2%. Пензенская область снова не попала в этот список – за сутки в регионе диагноз подтвердился у 44 человек.
Stolica58.ru 04:07
Культура
Дэвид Шиммер рассказал, был ли «перерыв» в отношениях Росса и Рейчел
Дэвид ответил на вопрос ведущего, был ли на самом деле тот самый «перерыв» в отношениях Росса и Рэйчел, который они обсуждают на протяжении всех сезонов (а их было 10).
Слово и Дело 21 июля в 08:27
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Шествия и митинги в городах региона в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят ежедневно с 11 июля.
Коммерсантъ 03:22
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
Путешествия
Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона
С начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.
РБК 04:16
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Киберспорт
State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей
Игромания.ру вчера в 12:19
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт вчера в 05:15
Экономика
Четыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку
Четыре из десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля увеличили минимальный первоначальный взнос на ипотеку, говорится в исследовании Маrсs, которое приводит газета "Ведомости".
Коммерсантъ вчера в 21:54
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий пропал в лесу Подмосковья
Полиция Московской области занимается поисками пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого.
Вести.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала, как выглядит после родов
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала новое фото в Instagram.
Спорт-Экспресс 03:12
Футбол
Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России
РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Советский спорт 02:06
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Экономика
Сельхозпроизводство на Украине снизилось на 19 процентов
В первом полугодии 2020 года производство сельскохозяйственной продукции на Украине сократилось в сравнении аналогичным периодом 2019-го почти на 19 процентов, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 03:12
Общество
В Крыму за сутки выявили 18 носителей коронавируса
Симферополь, 24 июля 2020, 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:22
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Общество
Глава комитета по образованию Петербурга освобождена от должности
Глава комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева освобождена от должности председателя комитета.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:24
Политика
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика
РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском 21 июля в 04:34
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
По словам, возлюбленной певца, Канье страдает биполярным расстройством личности.
Evo-rus.com вчера в 09:56
Экономика
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:09