Политика
КоммерсантъВице-премьер Хуснуллин назначен куратором Крыма
Ранее Крым и Севастополь в правительстве курировал вице-премьер Дмитрий Козак. 24 января он был назначен заместителем руководителя администрации президента. Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января.
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с чего всё началось
Курировать развитие Крыма в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава региона Сергей Аксенов.РИА Новости07:44
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