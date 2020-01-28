Политика

КоммерсантъКоммерсантъВице-премьер Хуснуллин назначен куратором Крыма

Ранее Крым и Севастополь в правительстве курировал вице-премьер Дмитрий Козак. 24 января он был назначен заместителем руководителя администрации президента. Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

Курировать развитие Крыма в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости07:44

Подробнее о событии

Программа ЯМЭФ не изменится в связи со сменой куратора Крыма — Аксёнов

Крым 2411:22

Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

ТАСС07:43

Хуснуллин будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму

Интерфакс07:52

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

РБК07:46

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

РИА Новости07:44

Стоит ли ждать Крыму изменений при кураторстве Хуснуллина – эксперт

РИА Новости Крым09:45

Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

ИА Крыминформ07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена внука Пугачевой объявила о пополнении в семье

Экспресс газета 11:35
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Аргументы недели 10:57
Гаджеты

Microsoft представит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Происшествия

На Урале мать постирала младенца в стиральной машине

Московский Комсомолец вчера в 02:17
Авто

Составили список автомобилей, которые россияне не покупают

МедиаПоток вчера в 00:44
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру 11:00
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Наука

В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев

Международная группа археологов провели раскопки в Денисовой и Чагырской пещере и обнаружила две пещеры на Алтае со следами неандертальцев.
МедиаПоток 09:17
Политика

Под импичмент Дональда Трампа подложили книгу

Мемуары Джона Болтона могут помешать быстрому оправданию президента США Процесс по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, не преподносивший доселе сюрпризов, подходит к решающему моменту — голосованию по вызову свидетелей.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Происшествия

Водитель убитого в Ростовской области депутата дал показания

REGNUM 10:39
Хоккей

Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

РИА Новости 13:49
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия 12:55
Футбол

«Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы

Валлийский «Кардифф Сити» обвиняет французский «Нант» в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в небе над Ла-Маншем.
RT на русском 14:07
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Общество

В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.
РБК 14:27
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль вчера в 07:07
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК вчера в 08:40
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском 12:07
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 вчера в 05:04
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное