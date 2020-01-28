Политика

ТАССТАССМарат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
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Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

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Марат Хуснуллин будет куратором Крыма в новом российском правительстве

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Стоит ли ждать Крыму изменений при кураторстве Хуснуллина – эксперт

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Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

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Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

ИА Крыминформ07:38
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Полеты на курорты Египта могут возобновить весной

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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса

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Сербский министр Вулин прокомментировал критику за дружбу с Россией

Глава военного ведомства Сербии напомнил, что Берлин совместно с Москвой достраивает «Северный поток — 2», а Китай для Германии является практически главным торговым партнером.
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Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
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Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
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Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»

Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
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Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

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Газета.Ru 09:49
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Общество

Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Российская газета 06:08
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Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом

По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
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Энергетика

Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать контрольный пакет акций государственной нефтяной компании PDVSA крупным международным корпорациям.
РБК 04:25
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
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Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
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Общество

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Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
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Уроженка Ижевска стала обладателем «Порно-Оскара»

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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшей операционной системой.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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В Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов

На прошлой неделе силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал tut.by.
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У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

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Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри Российская теннисистка готовится к свадьбе с миллионером Александром Гилксом.
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McDonald’s на Пушкинской 31 января вернет цены 1990 года

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Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
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Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
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Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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