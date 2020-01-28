Политика
ТАССМарат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве
Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
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Общество
Полеты на курорты Египта могут возобновить весной
Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Политика
Сербский министр Вулин прокомментировал критику за дружбу с Россией
Глава военного ведомства Сербии напомнил, что Берлин совместно с Москвой достраивает «Северный поток — 2», а Китай для Германии является практически главным торговым партнером.
Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Экономика
Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России
Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
Политика
Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»
Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Общество
Коронавирус может отложить выпуск iPhone
Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Общество
Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом
По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать контрольный пакет акций государственной нефтяной компании PDVSA крупным международным корпорациям.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Шоу-бизнес
На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшей операционной системой.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов
На прошлой неделе силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал tut.by.
Общество
У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму
У супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмилы нашли элитную недвижимость в Крыму.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри Российская теннисистка готовится к свадьбе с миллионером Александром Гилксом.
Общество
McDonald’s на Пушкинской 31 января вернет цены 1990 года
Политика
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Политика
В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.