Как только у испанца появляется шанс — он хватается за него руками и ногами, — сказал Сафин в эфире «Первого канала». После еще одного брейка Надаля при счете 2:5 теннисист-комментатор добавил: — Да уж, выиграть два сета, проиграть два и выдать такое.

Марат Сафин: «Медведев сам вернул Надаля к жизни»

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