Теннис
Спорт-ЭкспрессМарат Сафин: «Медведев сам вернул Надаля к жизни»
Как только у испанца появляется шанс — он хватается за него руками и ногами, — сказал Сафин в эфире «Первого канала». После еще одного брейка Надаля при счете 2:5 теннисист-комментатор добавил: — Да уж, выиграть два сета, проиграть два и выдать такое.
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Сафин в восторге от Надаля и дал совет Медведеву после фееричного финала US Open
Спорт-Экспрессвчера в 21:17
Сафин назвал детским садом попытки Медведева использовать укороченные удары в финале US Open
RT на русскомвчера в 19:08
Марат Сафин: Подача у Медведева нормальная, нужно поднять процент на приеме
Спорт день за днемвчера в 17:53
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В сухих завтраках российских школьников обнаружили токсины
Роскачество проверило сухие завтраки для российских школьников и обнаружило токсины.
Газета.Ru 01:34
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Интерфакс вчера в 22:46
Политика
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Как прошел единый день голосования
Глава московской «Единой России» Андрей Метельский тоже проигрывает на выборах в Мосгордуму после обработки 80 процентов голосов.
Snob.ru 00:20
Политика
Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Политика
ЦИК опубликовал предварительные результаты губернаторских выборов
На сайте ЦИК России появились предварительные результаты выборов губернаторов.
ФедералПресс 01:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Фигурное катание
Медведева снова упала перед Загитовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Экономика
Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда
Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда.
Известия 01:47
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Экономика
Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток вчера в 06:41
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Происшествия
Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта
Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.
Lenta.ru вчера в 22:55