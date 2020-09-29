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РБК
РБК

Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

"Марафон Ритейл" покупал акции, находившиеся в свободном обращении, сумма сделки составила 7,9 млрд руб. В итоге новой сделки доля Marathon Group увеличилась до 16,7%.В источнике
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Компания

Marathon Group увеличила свою долю в «Магните»

Компания09:59
Finam.Ru

Структура Marathon Group купила в сентябре крупный пакет «Магнита»

Finam.Ru09:09
РБК

Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

РБК07:27
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Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»

Отношения Москвы и Минска являются братскими и союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»
Газета.Ru08:57
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Тренер «Аталанты» Гасперини назвал сроки возвращения Миранчука на поле

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини оценил сроки возможного возвращения в строй травмированных футболистов, среди которых упомянул и российского полузащитника Алексея Миранчука.
Вести.Ru10:54

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
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Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости27 сентября в 01:00
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Путин призвал вводить необременительные меры против коронавируса

«Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, властей, управления очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки, предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — отметил глава государства.
ФАН09:18

«Оренбург» сообщил об отмене матча Кубка России с пермской «Звездой»

Как сообщает пресс-служба «Оренбурга», причиной отмены матча стало выявление нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на коронавирусную инфекцию.
RT на русском11:51

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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