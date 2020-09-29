Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

"Марафон Ритейл" покупал акции, находившиеся в свободном обращении, сумма сделки составила 7,9 млрд руб. В итоге новой сделки доля Marathon Group увеличилась до 16,7%.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ FM

Корпоративные новости на «Ъ FM»

Коммерсантъ FM14:00
Компания

Marathon Group увеличила свою долю в «Магните»

Компания09:59
РБК

Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

РБК07:27
Finam.Ru

Структура Marathon Group купила в сентябре крупный пакет «Магнита»

Finam.Ru09:09

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
2,3K

Космический зонд НАСА установил рекорд приближения к Солнцу

Шестой близкий пролет возле Солнца на расстоянии в 13,5 млн километров от фотосферы звезды, что является самым близким расстоянием до Солнца для всех рукотворных космических объектов, совершил исследовательский зонд «Паркер», 29 сентября сообщается на сайте космической программы.
ИА Красная Весна14:28

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40
2

Игнашевич хотел бы, чтобы защитник «Спартака» Жиго стал игроком сборной России

Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Игнашевич высказал мнение, что французский защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго мог бы помочь сборной России по футболу.
RT на русском14:18

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфакс05:34
2,2K