В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Шестой близкий пролет возле Солнца на расстоянии в 13,5 млн километров от фотосферы звезды, что является самым близким расстоянием до Солнца для всех рукотворных космических объектов, совершил исследовательский зонд «Паркер», 29 сентября сообщается на сайте космической программы.
Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.