Футбол
ProstoProSportМбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с клубом. По информации L'Equipe, в клубе понимают, что в данный момент новое соглашение не является приоритетом для 20-летнего футболиста.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем понижении тарифов ЖКХ
Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать.
Известия вчера в 10:28
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург вчера в 06:48
Общество
Росстат вычислил регион, где мужчин больше, чем женщин
Единственным регионом России с большим числом мужчин, чем женщин среди населения стал Чукотский автономный округ.
NewInform 02:43
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Космос
Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса
Lenta.ru 00:24
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 вчера в 01:18
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb вчера в 18:27
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
РИА Новости 01:52
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти на территории Сирии
В подконтрольных Соединенным Штатам районах Сирии добыча нефти осуществляется местными властями, а средства, вырученные от ее продажи, идут на благо местных общин.
Наша версия 07 ноября в 04:15
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Армия и оружие
На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены
Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.
Недвижимость.RU 07 ноября в 15:49
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала матерью
Российский кинорежиссёр Валерия Гай Германика родила третьего ребёнка. Имя и пол малыша пока держатся в секрете.
Газета Кемерова 07 ноября в 09:56
Музыка
Группа «Ленинград» назвала дату последнего концерта
Группа «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге.
Gazeta.SPb вчера в 13:31
Общество
Сбербанк сообщил об устранении сбоя
«Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в «Сбербанк Онлайн» и на устройствах самообслуживания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы кредитной организации.
RT на русском вчера в 11:10
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Футбол
Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Газета.Ru 02:20
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52