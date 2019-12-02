Футбол
Вести.RuЗолотой мяч-2019. Месси опередил ван Дейка, Салаха и Роналду
The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36 — SuperRazzySZN🇯🇲🏴(Was SuperGabbySZN) (@BozMozHDYT) 1 декабря 2019 г. Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" заметно опережает голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", у которого 382 очка.
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