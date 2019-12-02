Футбол

Вести.RuВести.RuЗолотой мяч-2019. Месси опередил ван Дейка, Салаха и Роналду

The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36 — SuperRazzySZN🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(Was SuperGabbySZN) (@BozMozHDYT) 1 декабря 2019 г. Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" заметно опережает голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", у которого 382 очка.
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Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы

Почти все поликлиники края стали работать дольше. Новый график работы медучреждений с 8.00 до 20.00 в будни и субботу.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Правительство России одобрило правила распределения грантов между регионами страны, губернаторы которых отличились самыми высокими показателями эффективности.
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Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
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