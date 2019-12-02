The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36 — SuperRazzySZN🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(Was SuperGabbySZN) (@BozMozHDYT) 1 декабря 2019 г. Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" заметно опережает голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", у которого 382 очка.

Происшествия Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Авто Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.

Экономика В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов Правительство России одобрило правила распределения грантов между регионами страны, губернаторы которых отличились самыми высокими показателями эффективности.

Спорт Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.

Общество Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.

Происшествия Информация о минировании аэропорта Домодедово оказалась ложной Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию аэропорта Домодедово и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).

Политика Песков прокомментировал высказывания Володина о рисках распада Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.