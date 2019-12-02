Футбол
Бомбардир.руMarca: Месси получит «Золотой мяч»
Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca. По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только четвертое место.
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Политика
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Биатлон
Фуркад раскритиковал рекомендации WADA об изоляции российского спорта
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до турниров только "чистых" спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим национальным флагом на крупных стартах.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
Политика
Зеленский рассказал о гарантиях Европы по антироссийским санкциям
«Лидеры Европы гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем все наши утраченные территории», — приводит слова украинского президента Der Spiegel.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России
Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
Футбол
«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве
Армия и оружие
Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»
Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Технологии
Опубликовано первое фото работающей PlayStation 5
Напомним, релиз игровой системы PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, цена официально не названа, но, по информации одного из "сливов", ожидается, что она составит 499 долларов.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко
ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Фигурное катание
Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания
Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
Экономика
В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%
В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Политика
Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Технологии
Создан новый вирус для хищения денег у банков России
Российские банки сообщили о случаях мошенничества при помощи нового вируса, который пользуется уязвимостью в приложениях операционной системы Android.
Политика
Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины
Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Происшествия
В Киеве полиция задержала предполагаемых убийц сына депутата облсовета
Киевской полиции удалось задержать подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета и убийстве его сына.
Происшествия
В Забайкалье объявили траур после гибели 19 человек в ДТП
2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура, - цитирует пресс-служба Осипова.
Авто
Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Футбол
Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии»
Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.