Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руMarca: Месси получит «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca. По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только четвертое место.
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Кто в 2019 году более всех заслуживает «Золотого мяча»?

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Кому на самом деле надо отдать «Золотой мяч»? У авторов Sports.ru 3 разных варианта (они не сговаривались)

Sports.ru04:24

Ровно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

Soccer.ruвчера в 07:43

Источник: Месси станет обладателем «Золотого мяча»

Спорт-Экспрессвчера в 17:01

«Золотой мяч — 2019». Прямая трансляция начнется в 22:30 мск

Sport24.ruвчера в 22:38

В понедельник станет известен обладатель «Золотого мяча»

Советский спорт02:54

СМИ: Месси получит «Золой мяч»

Спорт день за днем05:20
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия 29 ноября в 13:59
Биатлон

Фуркад раскритиковал рекомендации WADA об изоляции российского спорта

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до турниров только "чистых" спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим национальным флагом на крупных стартах.
РИА Новости 02:52
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
РБК 04:42
Политика

Зеленский рассказал о гарантиях Европы по антироссийским санкциям

«Лидеры Европы гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем все наши утраченные территории», — приводит слова украинского президента Der Spiegel.
Украина.ру 04:55
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 04:39
Футбол

«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве

Sport24.ru вчера в 12:55
Армия и оружие

Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»

Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Российская газета 03:37
Технологии

Опубликовано первое фото работающей PlayStation 5

Напомним, релиз игровой системы PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, цена официально не названа, но, по информации одного из "сливов", ожидается, что она составит 499 долларов.
Российская газета 04:33
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK 30 ноября в 13:30
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
MobiDevices 04:25
Происшествия

ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Фигурное катание

Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания

Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
News.ru 04:31
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
РИА Новости 04:50
Экономика

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 20:19
Политика

Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Газета.Ru 01:50
Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 03:38
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 04:25
Технологии

Создан новый вирус для хищения денег у банков России

Российские банки сообщили о случаях мошенничества при помощи нового вируса, который пользуется уязвимостью в приложениях операционной системы Android.
Волга-Медиа 00:23
Политика

Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины

Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Телеканал 360° вчера в 13:03
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Происшествия

В Киеве полиция задержала предполагаемых убийц сына депутата облсовета

Киевской полиции удалось задержать подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета и убийстве его сына.
Новостной фронт 05:10
Происшествия

В Забайкалье объявили траур после гибели 19 человек в ДТП

2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура, - цитирует пресс-служба Осипова.
Государственные Вести вчера в 23:56
Авто

Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Автоновости дня 03:19
Футбол

Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии»

Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.
ProstoProSport 02:34
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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