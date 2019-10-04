Общество
Российская газетаМаргарита Грачева выходит замуж
Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам.
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Маргарита Грачева, которой супруг-ревнивец отрубил руки, выходит замуж: фотогалерея невесты
Московский Комсомолец14:00
Книга серпуховички Риты Грачевой «Счастлива без рук» про домашнее насилие вышла в свет. Ее уже можно купить
Чехов Вид02 октября в 09:03
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Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Кроме Surface Duo, на пресс-мероприятии в Нью-Йорке были представлены обновления и другие новые устройства линейки Surface, в частности, двухэкранный компьютер Surface Neo, работающий под управлением операционной системы (ОС) Windows 10X, и беспроводные наушники Surface Earbuds.
Lenta.ru вчера в 08:39
Политика
Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США
Группа связанных с правительством Ирана хакеров пыталась взломать адреса электронной почты и аккаунты одного из участников будущей президентской кампании в США.
Телеканал 360° 17:35
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Происшествия
Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик
В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.
Московский Комсомолец 03:00
Культура
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 16:18
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума
Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Политика
Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 20:13
Армия и оружие
Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов
Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.
ТАСС 12:31
Авто
Продажи легковых автомобилей в России в сентябре продолжили снижение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года сократились на 0,2% в годовом выражении — до 157129 автомобилей, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Rambler News Service 10:12
Музыка
Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
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Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
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Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
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