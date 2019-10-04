Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам.

Общество Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.

Космос «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС» Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».

Политика Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Армия и оружие ВМС США испытали противокорабельную ракету В ходе учений в прибрежных водах острова Гуам военно-морские силы США провели успешное испытание противокорабельной ракеты NSM.

Политика Минюст США выступил против введения Facebook шифрования в мессенджерах The New York Times отмечает, что технологические компании выступают за сильное шифрование, объясняя его необходимость защитой пользователей по всему миру, в том числе журналистов и оппозиционеров.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Единоборства Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.

Футбол Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.

Авто Представлен Renault Logan с газовым двигателем Демонстрационный Logan CNG с газобаллонной установкой конвертирован из серийной машины в комплектации Life с двигателем 1.6 и «механикой».

Гаджеты Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.

Политика Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".

Наука Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.

Политика Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".

Технологии Смартфоны 800 тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом Разработчик антивирусного программного обеспечения компания Avast сообщила, что выявила банковский ботнет, который заразил свыше 800 тысяч смартфонов россиян на платформе Android.