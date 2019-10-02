Общество
Российская газетаМаргарита Грачева выходит замуж
Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам.
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Маргарита Грачева, которой супруг-ревнивец отрубил руки, выходит замуж: фотогалерея невесты
Московский Комсомолец14:00
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Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
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KISS дадут концерт в океане для акул
Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
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Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
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Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
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Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
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Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
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В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков
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Вымогавших деньги и ранивших мужчину росгвардейцев арестовали
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В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
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Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru 18:45