Общество

Российская газетаРоссийская газетаМаргарита Грачева выходит замуж

Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам.
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Изувеченная мужем Маргарита Грачева опровергла информацию о замужестве

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На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией

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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

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