Общество
Российская газетаМаргарита Грачева выходит замуж
Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам.
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Маргарита Грачева, которой супруг-ревнивец отрубил руки, выходит замуж: фотогалерея невесты
Московский Комсомолец14:00
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Армия и оружие
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
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Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM 07:53
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
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Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого.
Мойка78 вчера в 16:45
Политика
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В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
Lenta.ru 20:39
Политика
На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией
Украинский законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласован с Россией.
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Футбол
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Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем 12:21
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com вчера в 07:57
Происшествия
В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Космос
В ранней Вселенной обнаружены гигантские нити, соединяющие галактики
Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Политика
Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»
Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
BFM.ru 05:13
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
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Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости 18:43
Здоровье
Псковские власти к 2021 году обеспечат пожилых жителей услугами врачей-гериатров
Псковские власти за счет участия в нацпроекте "Демография" к 2021 году намерены удвоить число пожилых граждан, пользующихся услугами врачей-гериатров.
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Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 02 октября в 03:07
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Здоровье
В Приамурье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней
RuNews24.ru вчера в 18:09
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00