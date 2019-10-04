Общество

Российская газетаРоссийская газетаМаргарита Грачева выходит замуж

Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам.
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