Общество

BFM.ruBFM.ruМаргарита Симоньян экстренно госпитализирована

Симоньян вызвали скорую помощь и госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где ей назначили обследование. Как отмечает «МК», скорую вызвали к зданию администрации президента РФ на Старой площади. По данным некоторых СМИ, главреду RT стало плохо с сердцем.
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Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, по некоторым данным, госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

Эхо Москвы08:31

Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

РБК07:54

Симоньян: У меня не может быть сердечного приступа, потому что нет сердца

ФАН08:08

Уточнен диагноз госпитализированной Маргариты Симоньян

Lenta.ru08:24

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News.ru08:19

Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации

РИА Новости07:46

Симоньян опровергла сообщения о сердечном приступе: у меня нет сердца

Московский Комсомолец07:56
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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