Общество

Lenta.ruLenta.ruМаргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash. Сообщается, что журналистку госпитализировали в институт имени Н.В. Склифосовского.
Читать в источнике
Комментировать542

Подробнее о событии

Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, по некоторым данным, госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

Эхо Москвы08:31

Симоньян опровергла сообщения о сердечном приступе: у меня нет сердца

Московский Комсомолец07:56

Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации

РИА Новости07:46

39-летняя Маргарита Симоньян опровергла информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем

Вокруг ТВ07:38

Уточнен диагноз госпитализированной Маргариты Симоньян

Lenta.ru08:24

Симоньян опровергла сообщения о сердечном приступе

News.ru08:19

Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

РБК07:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Происшествия

Первые случаи коронавируса в России – штамм привезли авиапассажиры в Москву и Питер

В среду, 22 января, в России зарегистрированы первые два человека, предположительно являющиеся носителями нового коронавируса.
Блокнот.ру 10:16
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
РИА Новости 09:17
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:01
Игры

Konami может выпустить две новые Silent Hill

Cyber.sports.ru вчера в 08:05
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Известия 06:14
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Общество

МЧС предупредило о снеге и гололедице в Подмосковье

Снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в среду до 21:00 мск. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Известия 07:49
Хоккей

Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ

Горняцкая правда 02:58
Гаджеты

Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

Вечерний курьер 08:38
Футбол

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 05:54
Авто

Дилеры столкнулись с дефицитом Renault Duster в России

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссовера Duster.
МонаВиста 04:04
Происшествия

В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
RT на русском 10:04
Политика

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Политика

Россия догнала Конго в рейтинге демократии

Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Lenta.ru 08:03
Общество

Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани

Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
Gorod48 08:20
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

РИА Новости 10:09
Общество

Эр-Рияд назвал «абсурдными» обвинения во взломе телефона Джеффа Безоса

Саудовская Аравия назвала «абсурдными» обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом телефона самого богатого человека планеты Джеффа Безоса.
BFM.ru 09:37
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° 20 января в 16:43
Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
REGNUM 00:49
Футбол

Платини назначен советником президента FIFPro

Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
ProstoProSport 08:23
Авто

Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Коммерсантъ FM вчера в 13:04
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Наука

ДНК смогла извлечь корень из 900

Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Anonsens вчера в 09:57
Игры

Все части Half-Life стали бесплатными

Lenta.ru 10:01
Общество

«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони

Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
РБК 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное