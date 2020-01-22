Общество
Lenta.ruМаргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash. Сообщается, что журналистку госпитализировали в институт имени Н.В. Склифосовского.
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Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Происшествия
Первые случаи коронавируса в России – штамм привезли авиапассажиры в Москву и Питер
В среду, 22 января, в России зарегистрированы первые два человека, предположительно являющиеся носителями нового коронавируса.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Игры
Konami может выпустить две новые Silent Hill
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
МЧС предупредило о снеге и гололедице в Подмосковье
Снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в среду до 21:00 мск. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ
Гаджеты
Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s
Футбол
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Авто
Дилеры столкнулись с дефицитом Renault Duster в России
Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссовера Duster.
Происшествия
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
Политика
Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»
Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Общество
Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани
Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
Общество
Эр-Рияд назвал «абсурдными» обвинения во взломе телефона Джеффа Безоса
Саудовская Аравия назвала «абсурдными» обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом телефона самого богатого человека планеты Джеффа Безоса.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Футбол
Платини назначен советником президента FIFPro
Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
Авто
Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Наука
ДНК смогла извлечь корень из 900
Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Общество
«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони
Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.