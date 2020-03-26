Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаМаргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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Маргарита Симоньян рассказала о том, что потеряла ребенка

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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

StarHit.ru13:49

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Lenta.ru14:01
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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