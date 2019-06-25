Шоу-бизнес
РИА НовостиМаргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru 17 октября в 16:57
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Общество
Цукерберг ответил на предложение Сандерса избавиться от миллиардеров
Основатель и руководитель Facebook миллиардер Марк Цукерберг, который по версии журнала Forbes входит в десятку богатейших людей планеты, раскритиковал идею изъявившего желание баллотироваться на пост президента США Берни Сандерса, который предложил избавляться от миллиардеров.
РБК 13:19
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
В Сантьяго и окрестностях в ночь на субботу, 19 октября, был введен режим чрезвычайного положения.
Известия 03:54
Гаджеты
Эксперты назвали простой способ ускорить работу смартфона
Татар-информ 17 октября в 01:48
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Политика
Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Политика
Захарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV 09:52
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Общество
СМИ раскрыли личность двойника Зеленского в Москве
На прошлой неделе большую популярность в СМИ получил невероятно похожий на украинского президента Владимира Зеленского мужчина, которого сфотографировали в московском метро.
Московский Комсомолец 14:30
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Национальная служба новостей 17 октября в 14:47