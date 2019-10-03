Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиМаргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
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Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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