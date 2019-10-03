Шоу-бизнес
РИА НовостиМаргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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Происшествия
В Киеве убили внука азербайджанского композитора
В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом стало известно из публикации посольства Азербайджана на Украине в Facebook.
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Происшествия
Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми
Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми.
Фигурное катание
Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на Гран-при США
Российская фигуристка Анна Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America, стартовавшем в Лас-Вегасе.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ
Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Подготовлен план перехода на МКБ-11
План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Космос
К Земле летит астероид диаметром до одного километра
Астероид 2019 TR2 летит, предположительно, со скоростью 50 тысяч километров в час, в то время как большой 162082 (1998 HL1) перемещается со скоростью 40,2 тысячи километров в час.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Кино
Пол Дано сыграет злодея в новом фильме про «Бэтмена»
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Политика
В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью
"Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.