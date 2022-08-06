Lenta.ruMarianne: встречи Байдена и Макрона с саудовским принцем не остановили рост цен на нефтьВстречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом не повлияли на рост цен на нефть.Lenta.ruКак сообщает издание, главы западных государств в конце июля провели двусторонние встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.ПРАЙМВо-вторых, с начала спецоперации на Украине Россия, будучи вторым по величине производителем нефти, сократила добычу, которую не смогли восполнить другие государства.Lenta.ruЭтого объема, по словам газеты, хватит только на 86 секунд мирового потребления топлива.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииMarianne: переговоры Байдена Макрона с саудовским принцем не повлияли на рост цен на нефтьПРАЙМ11:33Marianne: встречи Байдена и Макрона с саудовским принцем не остановили рост цен на нефтьLenta.ru09:50Автор Marianne отметил провальную попытку Байдена и Макрона снизить цены на нефтьЭкономика сегодня08:25Показать все источникиОценить9Поделиться