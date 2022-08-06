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Marianne: встречи Байдена и Макрона с саудовским принцем не остановили рост цен на нефть

Встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом не повлияли на рост цен на нефть.
Lenta.ru
Как сообщает издание, главы западных государств в конце июля провели двусторонние встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.
ПРАЙМ
Во-вторых, с начала спецоперации на Украине Россия, будучи вторым по величине производителем нефти, сократила добычу, которую не смогли восполнить другие государства.
Lenta.ru
Этого объема, по словам газеты, хватит только на 86 секунд мирового потребления топлива.
ПРАЙМ

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Marianne: переговоры Байдена Макрона с саудовским принцем не повлияли на рост цен на нефть
ПРАЙМ11:33
Marianne: встречи Байдена и Макрона с саудовским принцем не остановили рост цен на нефть
Lenta.ru09:50
Автор Marianne отметил провальную попытку Байдена и Макрона снизить цены на нефть
Экономика сегодня08:25
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