Политика

Газета.RuГазета.RuМарин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
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Марин Ле Пен предрекла конец ЕС

ТАСС07:12

Ле Пен прокомментировала выход Британии из ЕС

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Марин Ле Пен объявила о начале крушения ЕС

Lenta.ru07:49

Ле Пен заявила о начале формирования независимых стран Европы

Известия08:00

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Газета.Ru07:44

Марин Ле Пэн назвала Евросоюз громким провалом

News.ru07:30

Во Франции предрекли конец ЕС после Brexit

РЕН ТВ07:49
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показалась обнажённой на видео

Бывшая жена Фёдора Бондарчука показалась полностью обнажённой перед камерой.
OvideO.ru вчера в 13:09
Политика

Макей призвал США к «более активной роли» в Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе совместного брифинга с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Минск приветствовал бы «более активную роль» США в Белоруссии, включая экономическую сферу.
RT на русском 07:06
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета вчера в 07:50
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
Общество

В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Российская газета вчера в 03:55
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

REGNUM вчера в 22:56
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Здоровье

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в РФ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обращения граждан по поводу роста цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:20
Футбол

«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru 30 января в 11:47
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 04:16
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Футбол

«Динамо» обыграло «Младост» в контрольном матче на сборе в Турции

Московское «Динамо» победило сербскую «Младост» в контрольном матче на сборе в Турции (3:1).
RT на русском 05:59
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Футбол

«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.
Чемпионат 06:28
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Газета.Ru 06:04
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
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