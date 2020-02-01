Политика

Газета.RuГазета.RuМарин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
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