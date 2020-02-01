Политика

НТВНТВМарин Ле Пен предрекла конец ЕС после Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. А лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в свою очередь заявила о начале крушения ЕС.
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Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

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ТАСС07:12
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Что ждет россиян в феврале 2020 года

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