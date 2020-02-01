Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. А лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в свою очередь заявила о начале крушения ЕС.

Политика США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.

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Культура Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.

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