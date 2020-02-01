Политика
НТВМарин Ле Пен предрекла конец ЕС после Brexit
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. А лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в свою очередь заявила о начале крушения ЕС.
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Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Энергетика
Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Культура
Никас Сафронов подарил Национальной галерее РК портрет президента
Известный художник Никас Сафронов подарил Национальной галерее Коми портрет президента Владимира Путина.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Здоровье
В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Шоу-бизнес
«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов
Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца
В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
Наука
Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
Технологии
Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Наука
Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая
По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.
Музыка
Илон Маск записал танцевальный трек
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск записал свою первую танцевальную песню.
Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Шоу-бизнес
Маликов впервые показал своего сына на ТВ
Певец Дмитрий Маликов впервые привёл своего двухлетнего сына Марка на телевидение.
Здоровье
В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.