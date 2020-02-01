Политика

НТВНТВМарин Ле Пен предрекла конец ЕС после Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. А лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в свою очередь заявила о начале крушения ЕС.
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Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit

РБК09:22

Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС

РИА Новости08:39

Марин Ле Пэн назвала Евросоюз громким провалом

News.ru07:30

Марин Ле Пен объявила о начале крушения ЕС

Lenta.ru07:49

Ле Пен прокомментировала выход Британии из ЕС

RT на русском07:34

Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения Евросоюза

Известия08:00

Марин Ле Пен предрекла конец ЕС

ТАСС07:12
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Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Культура

Никас Сафронов подарил Национальной галерее РК портрет президента

Известный художник Никас Сафронов подарил Национальной галерее Коми портрет президента Владимира Путина.
Комиинформ 11:32
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 11:59
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Армия и оружие

Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана

Военное обозрение 29 января в 04:58
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Здоровье

В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей 30 января в 14:59
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить

Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
News.ru 11:56
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 14:04
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
Шоу-бизнес

«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов

Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение.
Дни24 11:32
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца

В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
StarHit.ru 13:00
Наука

Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
РИА Томск 30 января в 03:25
Армия и оружие

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

РИА Новости 13:50
Технологии

Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp

Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Уфимские Заметки вчера в 09:15
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Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая

По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.
Слово и Дело 30 января в 08:08
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
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Илон Маск записал танцевальный трек

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск записал свою первую танцевальную песню.
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Теннис

Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
RT на русском 06:55
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Маликов впервые показал своего сына на ТВ

Певец Дмитрий Маликов впервые привёл своего двухлетнего сына Марка на телевидение.
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В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.
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