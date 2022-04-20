В то же время Ле Пен заявила, что поставляя Украине оборонительное вооружение, Париж должен «быть осторожен», поскольку поставка наступательных вооружений «может превратить Францию в военного союзника».
Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более € 10 тыс. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств, говорится в сообщении биржи.
Новые антироссийские санкции приобретают все более абсурдный характер, вместо ожидаемых Вашингтоном потрясений в России нанесут вред самим Соединенным Штатам, говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в среду в телеграм-канале.