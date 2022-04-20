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Марин Ле Пен заявила о неприемлемости действий России на Украине

«Мера не повлияет на Россию, причинит вред французскому народу», - выразила свое мнение во время теледебатов с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, передает RT.
ТК Звезда
В то же время Ле Пен заявила, что поставляя Украине оборонительное вооружение, Париж должен «быть осторожен», поскольку поставка наступательных вооружений «может превратить Францию в военного союзника».
Росбалт
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Выборы президента во Франции проходят с 10 апреля.
РБК
В рамках первого тура Марин Ле Пен набрала 23,15% голосов, а Эммануэль Макрон - 27,84%.
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