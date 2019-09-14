Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUМаринато Гилерме: «В Лиге чемпионов не бывает удобных соперников»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы «Сочи» (1:0) в рамках 9 тура чемпионата России отметил, что железнодорожники должны пережить травмы важных игроков, а также рассказал, как коллектив должен играть в Лиге чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гжегож Крыховяк: «„Локомотив“ готов к Лиге чемпионов»

Спорт-Экспресс15:06

Крыховяк: «Локо» готов к ЛЧ, но если хотим побеждать и там, нужно играть лучше

Чемпионат15:53

Как «Локомотив» побеждал в Сочи (Видео)

Евро-футбол.ру14:34

Маринато Гилерме: «В Лиге чемпионов не бывает удобных соперников»

Sportbox.RU16:11

Крыховяк: «„Локомотив“ готов добыть в Леверкузене три очка»

ProstoProSport16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Наука

В Гарварде вручили Шнобелевские премии

РБК вчера в 00:26
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14:34
Авто

Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU вчера в 01:36
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Энергетика

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Энергетика

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Здоровье

Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых

Российская газета вчера в 08:23
Шоу-бизнес

У 48-летней Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

По информации Telegram-канала Mash, у Анастасии начался отек мозга.
Вокруг ТВ вчера в 05:16
Футбол

Томь — Спартак-2 2:2

РИА Томск 08:44
Кино

Колокольников рассказал, как проходили съемки с Чаном и Шварценеггером

Джеки Чану пришлось сразиться с Арнольдом Шварценеггером, чтобы освободить российского императора.
РЕН ТВ 12 сентября в 03:01
Религия

В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию

При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.
РБК 06:58
Гаджеты

В Сеть слили характеристики смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro

Astera 07:51
ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Здоровье

«Белочка» от пива. Что такое алкоголь с точки зрения медиков

По словам заместителя главного врача по медицинской части областного наркологического диспансера Елены Аносовой, на учёте с хроническим алкоголизмом в Белгородской области стоят 10 327 человек, а злоупотребляющих алкоголем – 19 900 жителей региона.
Go31.ru вчера в 11:04
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Экономика

В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12 сентября в 08:31
Экономика

Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы

Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва 20:34
Футбол

«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии

Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 14:22
Наука

Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия

Газета DAILY вчера в 14:34
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Коммерсантъ вчера в 00:57
Здоровье

Названы простые способы профилактики рака кишечника

Известия вчера в 12:47
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Общество

Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло

Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Здоровье

В Ростовской области 72 человека заболели лихорадкой Западного Нила

На Дону Лихорадкой Западного Нила заразились 72 жителя. В Ростове таких больных 30, сообщили в пресс-службе администрации города.
Московский Комсомолец вчера в 08:11
Общество

Сноуден рассказал о тайной свадьбе в Москве

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден два года назад тайно женился в России на своей давней подруге Линдсей Миллс.
Известия вчера в 18:41
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гжегож Крыховяк
Польский футболист
Польский футболист, опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное