Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы «Сочи» (1:0) в рамках 9 тура чемпионата России отметил, что железнодорожники должны пережить травмы важных игроков, а также рассказал, как коллектив должен играть в Лиге чемпионов.

Маринато Гилерме: «В Лиге чемпионов не бывает удобных соперников»

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Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

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Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

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Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

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