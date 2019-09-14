Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUМаринато Гилерме: «В Лиге чемпионов не бывает удобных соперников»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы «Сочи» (1:0) в рамках 9 тура чемпионата России отметил, что железнодорожники должны пережить травмы важных игроков, а также рассказал, как коллектив должен играть в Лиге чемпионов.
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