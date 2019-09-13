Футбол
Спорт-ЭкспрессМаринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»
Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Известия 15:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ
Чешский лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения выйдет в продажу в России во второй половине (ближе к концу) 2020 года.
Автоновости дня 11 сентября в 09:52
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Британская певица Адель подала на развод с супругом-бизнесменом
Знаменитая британская певица Адель разводится с мужем — бизнесменом Саймоном Конекки, с которым была в браке два года.
iReactor 05:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала первое фото в свадебном платье
Напомним, что в одном из недавних интервью журналистка призналась, что накануне свадебной церемонии она и Константин Богомолов обвенчаются.
Kleo.ru 05:59
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России сократилась до 166 га
За последние сутки, 12 сентября 2019 года, площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, сократилась на 41 тыс га и составила 166 га.
REGNUM 06:35
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Политика
Медведев: Обсуждение перехода на четырехдневку продолжится
Говорили не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а в широком смысле о создании более гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволяли учитывать как пожелания работников, так и интересы работодателей.
Российская газета 08:16
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Сегодня Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, которые позволяют понять "дух первой советской лунной программы".
Российская газета вчера в 08:51
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Здоровье
Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах
Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
Волгоградская правда 01:20
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском 12:56
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Политика
Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе
По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.
Утро.ru 13:39
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан
В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом.
Парламентская газета вчера в 08:03
Футбол
Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича
Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
ФАН 15:30
Политика
Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Шоу-бизнес
Появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
Продюсер Яна Рудковская выложила в Сеть свадебный поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Известия 13:42
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Космос
Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 вчера в 17:03
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Единоборства
Путин поздравил Нурмагомедова с победой
Общественное телевидение России вчера в 12:37
Экономика
Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству
Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением.
Ведомости 07:28