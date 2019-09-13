Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»

Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.
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Гилерме: «В России везде можно встретить красивых девушек - в метро, в автобусе, на вокзале»

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Гильерме: в России красивых девушек можно найти везде, в Бразилии всё не так

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Маринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»

Спорт-Экспресс11:35

Гилерме сравнил российских и бразильских девушек

Sportbox.RU12:56

Вратарь сборной России сравнил красоту российских и бразильских девушек

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Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
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