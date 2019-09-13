Футбол
Спорт-ЭкспрессМаринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»
Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:21, Вашингтон
Политика
Освобожденных украинских моряков допрашивают по делу Порошенко
Украинское госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат одного из моряков Николая Полозова.
Газета.Ru 11:25
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк произошел отек мозга
По состоянию на пятницу, 13 сентября, у Анастасии диагностировали отек мозга, шансы спасти актрису на фоне такого диагноза резко уменьшаются.
Bimru.ru 07:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Медведев: Обсуждение перехода на четырехдневку продолжится
Говорили не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а в широком смысле о создании более гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволяли учитывать как пожелания работников, так и интересы работодателей.
Российская газета 08:16
Происшествия
Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе
Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Происшествия
Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой
11 сентября сообщалось, что старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла в ДТП под Воронежем.
Lenta.ru 12:11
Экономика
Дефицит бюджета США превысил $1 трлн
По итогам 11 месяцев фискального года дефицит бюджета США составил $1,067 трлн.
Вести.Финанс вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Армия и оружие
Нацгвардия Украины сообщила подробности о ликвидированном в Донбассе украинском боевике
Нацгвардия Украины сообщила имя украинского боевика, о ликвидации которого стало известно вчера, 12 сентября.
ИА Новороссия 09:40
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Здоровье
Несколько сотрудников скорой помощи под Челябинском решили уволиться из-за низкой зарплаты
Несколько сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское Челябинской области решили уволиться из-за недовольства заработной платой, однако станция продолжит работу и жители не останутся без медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.
ТАСС 09:41
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал вчера в 00:53
Политика
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».
РБК 11:42
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Общество
Навальный улетел из России после обысков его штабов
После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.
Российская газета 05:30
Технологии
УЗГА стал новым разработчиком самолета на замену Ан-2
Новым разработчиком легкомоторного самолета для местных воздушных линий на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщают «РИА Новости»
Коммерсантъ Екатеринбург 07:52
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант вчера в 10:36
Авто
Land Rover официально представил новый Defender
Британская компания официально презентовала долгожданный внедорожник Land Rover Defender нового поколения.
Somanyhorses 11 сентября в 04:12
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19