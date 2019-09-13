Футбол
Спорт-ЭкспрессМаринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»
Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 08:56
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.
РЕН ТВ 10:20
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль вчера в 14:32
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Авто
Toyota снизила цену одной комплектации кроссовера Toyota RAV4
Tvoe-avto.com вчера в 04:04
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Культура
Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»
В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM 13:29
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам
Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:44
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Хоккей
Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс 14:33
Политика
OPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября
Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.
RT на русском 09:15
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Космос
В египетских пирамидах обнаружены секретные лаборатории пришельцев
Ugpressa.ru 10 сентября в 01:22
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Армия и оружие
Шойгу рассказал о работе российских военных врачей в Сирии
Российские военные врачи за все время с начала участия РФ в войне с террористами в Сирии с 2015 года провели более 37 тысяч операций, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".
РИА Новости 15:18
Политика
Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости 11 сентября в 12:39
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Хоккей
ЦСКА всухую обыграл СКА в матче КХЛ
RT на русском 15:16
Гаджеты
Фото тестового смартфона Huawei Mate 30 Pro попало в сеть
Кубанские новости вчера в 07:37
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33