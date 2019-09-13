Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.

Маринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Театры В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Космос «Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Единоборства Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.

Культура Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника» В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».

Культура Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.

Политика Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Политика OPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Армия и оружие Шойгу рассказал о работе российских военных врачей в Сирии Российские военные врачи за все время с начала участия РФ в войне с террористами в Сирии с 2015 года провели более 37 тысяч операций, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".

Политика Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.