Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.

Маринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»

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