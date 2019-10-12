Футбол
Спорт день за днемМарио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
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Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
RT на русском 21:11
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 18:40
Хоккей
НХЛ. Михеев забил и отпасовал, «Торонто» победил «Детройт»
Нападающий "Флориды Пэнтерз" Евгений Дадонов забил один гол и отдал передачу, но его команда по буллитам проиграла "Айлендерс" (2:3), в составе которого 35 сейвов совершил вратарь Семен Варламов.
Вести.Ru 21:59
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
Экс-президент отметил, что у Украины и России между собой осталось много неразрешенных вопросов, с которыми невозможно будет быстро справиться, однако "раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи".
РИА Новости 23:01
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Происшествия
Пожар на складе в Ленинградской области потушен
РИА Новости 22:46
Футбол
Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Soccer.ru 02:11
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
Автоспорт
Кубица разбил машину в первом сегменте квалификации к Гран-при Японии
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица попал в аварию на первых минутах квалификации к Гран-при Японии. Кубица не успел показать время в сессии.
Sports.ru 21:06
Футбол
Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
ТВ Центр 10 октября в 12:02
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер вчера в 03:30
Общество
В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме
Часть жителей Екатеринбурга может проголосовать «назло» на опросе о месте строительства храма Святой Екатерины.
REGNUM вчера в 02:36
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Хоккей
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» со счетом 4:1 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 23:17
Спорт
Велогонщик Брайкович напугал соцсети фотографией ноги после гонки
РЕН ТВ вчера в 21:08
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости 21:43
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль 08:55
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48