Футбол
Soccer.ruМарио Фернандес не сыграет с Кипром
Защитник сборной России Марио Фернандес не поможет своей команде в предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра. При этом участие полузащитника Дмитрия Баринова в игре с киприотами возможно.
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Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
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Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
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На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
Армия и оружие
В Париже проходит акция против военной операции Турции в Сирии
Акция против военной операции Турции в Сирии и в поддержку курдов на севере САР проходит в Париже, в числе звучащих на митинге требований - введение санкций против турецкого президента Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
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Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Общество
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
Общество
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Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 7 — 9 тысяч рублей
СП «GM-АвтоВАЗ» повысило цены на большинство комплектаций полноприводного внедорожника Chevrolet Niva на 7 – 9 тыс. рублей (на 1 – 1,1% от прежнего прайса).
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В FIFA 20 сыграли более 10 млн человек
С момента релиза в FIFA 20 сыграли более 10 миллионов игроков. Они забили 1,2 млрд голов и создали 5 млн аватаров в Volta.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Авто
Эксперты выяснили отношение россиян к беспилотным автомобилям
В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
Спорт
Гимнастка Чусовитина примет участие в восьмой Олимпиаде
Гимнастка сборной Узбекистана 44-летняя Оксана Чусовитина примет участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Политика
В США задержали бизнесмена украинского происхождения за вмешательство в выборы
В Сан-Франциско задержан бизнесмен украинского происхождения Андрей Кукушкин, который обвиняется в нарушении правил финансирования избирательной кампании в США.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Здоровье
Названы продукты, которые эффективно утоляют голод
Фасоль и горох содержат клетчатку. Люди, которые придерживаются диеты, чувствуют себя менее голодными, когда употребляют бобовые.
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Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
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В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged
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