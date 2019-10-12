Защитник сборной России Марио Фернандес не поможет своей команде в предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра. При этом участие полузащитника Дмитрия Баринова в игре с киприотами возможно.

Марио Фернандес не сыграет с Кипром

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