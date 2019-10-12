Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМарио Фернандес не сыграет с Кипром

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Защитник сборной России Марио Фернандес не поможет своей команде в предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра. При этом участие полузащитника Дмитрия Баринова в игре с киприотами возможно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная России, заслужившая доверие, марафонец, сотворивший историю и еще немного истории Кубка Кремля. Лучшие тексты 12 октября

Матч ТВ16:20

Фернандес не сыграет с Кипром. Участие Баринова в матче возможно

Спорт день за днем14:40

Мариу Фернандес не сыграет с Кипром

Спорт-Экспресс13:07

СМИ: Фернандес пропустит матч со сборной Кипра

Sportbox.RU13:35

Евро-2020, Кипр — России, Черчесов и Кудряшов — о предстоящей игре

Чемпионат08:10

Черчесов: участие Фернандеса и Баринова в игре с Кипром под вопросом

РИА Новости06:33

Черчесов рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова в преддверии матча с Кипром

Sport24.ru06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском 17:15
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Новые автомобили вчера в 22:34
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына

Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ 08:11
Политика

Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
Политика Сегодня 15:01
Единоборства

Армянский боец MMA до потери сознания задушил соперника из Турции

Во время 1-го раунда боец из Армении Рафаэль Абрамян почти задушил своего соперника из Турции. Во время боя он выполнил удушающий прием.
Замана 09 октября в 19:08
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Космос

Институт Карнеги проводит конкурс на имена для новых небесных тел

Институт Карнеги запустил конкурс, в котором все желающие могут предложить свои варианты названий для 20 вновь открытых спутников Сатурна.
Реальное время 09 октября в 21:30
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 10:06
Армия и оружие

Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии

РИА Новости 16:47
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Общество

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября

Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС вчера в 12:08
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК вчера в 05:46
Космос

Первый в Великобритании луноход запустят в 2021 году

Весом всего 1 килограмм четвероногий робот, построенный компанией Spacebit, будет запущен на борту Астроботического спутника Peregrine moon lander в июле 2021 года, сообщили недавно представители обеих компаний.
ГЛАС.RU 11:30
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Гаджеты

Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi

Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Происшествия

В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов

RT на русском 13:26
Здоровье

СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ

СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru вчера в 20:00
Общество

Не стало космонавта Алексея Леонова

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика

Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru вчера в 04:36
Политика

Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России

Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное