Защитник сборной России Марио Фернандес не поможет своей команде в предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра. При этом участие полузащитника Дмитрия Баринова в игре с киприотами возможно.

Марио Фернандес не сыграет с Кипром

Спорт день за днем

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хоккей «Оттава» обыграла «Тампу», Наместников набрал 3 очка Нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Виталий Абрамов очков не набрали. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Происшествия В Ленинградской области подросток умер после укола врачей Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Теннис Зверев станет соперником Медведева по финалу в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев узнал имя своего соперника по решающему матчу престижного турнира категории ATP 1000 в Шанхае.

Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".

Армия и оружие Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Армия и оружие Саудовский король одобрил размещение дополнительного контингента США Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного военного контингента США после произошедшей в прошлом месяце атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Единоборства Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Гаджеты Самый доступный Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов На китайском рынке серьёзно подешевел флагманский смартфон Redmi K20 Pro, продаваемый за пределами этой страны как Xiaomi Mi 9T Pro.

Политика Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Происшествия Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.

Гаджеты Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7 Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.

Экономика В ЦБ назвали преимущества наличных денег Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.

Шоу-бизнес Суд вынес решение по делу Началовой против Фролова После кончины певицы представители компании подали в суд иск с требованием взыскать с Фролова эти деньги с учетом неустойки в пять миллионов.