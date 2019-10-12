Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участия в завтрашней игре против Кипра, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист получил повреждение в предыдущем матче против Шотландии и сегодня занимался по индивидуальной программе, как и полузащитник Дмитрий Баринов.

Фернандес не сыграет в матче с Кипром

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