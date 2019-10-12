Футбол
MetaratingsФернандес не сыграет в матче с Кипром
Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участия в завтрашней игре против Кипра, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист получил повреждение в предыдущем матче против Шотландии и сегодня занимался по индивидуальной программе, как и полузащитник Дмитрий Баринов.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Армия и оружие
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.
Дни24 10 октября в 08:26
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Армия и оружие
В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»
Известия вчера в 08:21
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Напомним, иркутский губернатор намерен повысить себе зарплату почти на 45% с октября 2019 года: с 18,8 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб. Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю законодательного собрания и разным уполномоченным региона.
Коммерсантъ 13:32
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
LiveResult.Ru 13:21
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Футбол
Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
Вести.Ru вчера в 12:00
Авто
В Сети вспомнили о УАЗ-31512 для США
Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс 08:53
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.
РИА Новости 08:19
Общество
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
"По прогнозам синоптиков, в связи с выходом активного атлантического циклона на территорию ЦФО и прохождением фронтальной зоны с запада на восток, 12 октября с 12 часов и до 00:00 13 октября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 05:03
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход «обиженного» Добрынина из «Сватов»
В ответ Добронравов заявил журналистам, что его коллега «никогда ничего об этом не говорил».
Экономика сегодня 03:58
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Происшествия
Очевидцы записали на видео обрушение строящегося отеля в Новом Орлеане
Здание гостиницы Hard Rock Hotel New Orleans в Новом Орлеане обрушилось прямо во время строительных работ.
Экономика сегодня 13:09
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34