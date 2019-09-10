Футбол
Газета.RuСборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России обыграла команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы - 2020. Автором единственного гола стал Марио Фернандес, отличившийся в концовке встречи. Для выхода на Евро подопечным Станислава Черчесова осталось набрать 4 очка в четырех матчах.
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Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов
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Гол Фернандеса и трудовая победа сборной России над Казахстаном в видеообзоре матча
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